جاءكم البرد.. الحالة المطرية الـ5 تبدأ الأربعاء

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توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة الحالة المطرية الخامسة هذا الموسم اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وقال الحصيني : جاءكم البرد.. الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ متوقع يوم الأربعاء القادم – إن شاء الله – تمركز منخفض فَخُمَ وتعمق رائع ويعتبر موقعه مناسبًا جدًا للمناطق الغربية والشمالية الغربية وشمالي المنطق الوسطى والشرقية واحتمال أن تتوسع الحالة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.