جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يخاطب العالم بـ7 لغات الفائزون بأشواط كأس العلا للصقور: أجواء العلا ساعدت الصقور على التألق أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما الهيئة العامة للعقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض
انتقدت بعض جماهير الأهلي والنصر، ما قاله فهد المرداسي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي لقنوات SSC بشأن ركلة جزاء الفيحاء في مباراة الهلال أمس، وهدف علي البليهي الأول للهلال في شباك الفيحاء.
وكان فهد المرداسي قال بالأمس بعد مباراة الهلال والفيحاء في قناة SSC : “في الدقيقة الـ63 الفيحاء لا يستحق ركلة جزاء، والهدف الأول للهلال الذي سجله علي البليهي كان صحيحًا”.
جماهير الأهلي والنصر نشرت مقاطع فيديو لركلة جزاء الفيحاء التي لم تُحتسب في الدقيقة الـ63 بعد عرقلة سعود عبدالحميد للاعب الفيحاء الواضحة على حد قولهم وانتقدوا حديث المرداسي بعدم إعطائه للفيحاء حقه.
كذلك عرضوا لقطات من هدف البليهي الأول في شباك الفيحاء، حيث أشاروا إلى أن البليهي دفع أحد لاعبي الفيحاء قبل وصول الكرة له.
فهد المرداسي المحلل التحكيمي:
د (49) ركلة جزاء للهلال لم يحتسبها الحكم
د (63) لاعب #الهلال سعود عبدالحميد نجح في إبعاد الكرة وليس هناك ركلة جزاء للفيحاء
د (86) هدف الهلال الأول صحيح ولا يوجد مخالفة
د (98) قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء للهلال #دوري_روشن_السعودي |#SSC pic.twitter.com/tERI0C8nlg
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
البليهي يخترق دفاعات الفيحاء ويسجل الهدف الأول⚽️🔥
الفيحاء 0 × 1 الهلال
#دوري_روشن_السعودي #الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/8dk8H68Ai5
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023