جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال

انتقدت بعض جماهير الأهلي والنصر، ما قاله فهد المرداسي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي لقنوات SSC بشأن ركلة جزاء الفيحاء في مباراة الهلال أمس، وهدف علي البليهي الأول للهلال في شباك الفيحاء.

وكان فهد المرداسي قال بالأمس بعد مباراة الهلال والفيحاء في قناة SSC : “في الدقيقة الـ63 الفيحاء لا يستحق ركلة جزاء، والهدف الأول للهلال الذي سجله علي البليهي كان صحيحًا”.

جماهير الأهلي والنصر نشرت مقاطع فيديو لركلة جزاء الفيحاء التي لم تُحتسب في الدقيقة الـ63 بعد عرقلة سعود عبدالحميد للاعب الفيحاء الواضحة على حد قولهم وانتقدوا حديث المرداسي بعدم إعطائه للفيحاء حقه.

كذلك عرضوا لقطات من هدف البليهي الأول في شباك الفيحاء، حيث أشاروا إلى أن البليهي دفع أحد لاعبي الفيحاء قبل وصول الكرة له.