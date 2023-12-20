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حالة سيلين ديون الصحية تصدم جمهورها

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
حالة سيلين ديون الصحية تصدم جمهورها
المواطن - فريق التحرير

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أصيبت جماهير الفنانة الكندية سيلين ديون بصدمة بعد أنباء عن تطورات حالتها الصحية بشكل سلبي الأمر الذي جعلها غير قادرة على الحركة أو الإحساس.

متلازمة الشخص المتصلب

وكشفت سيلين ديون في عام 2022 عن إصابتها بمرض يسمى متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب نادر يجعل العضلات في الجذع والأطراف تتناوب بين التشنج والتصلب، ومن الممكن أن تكون التشنجات التي تسببها شديدة جدًا لدرجة أنها تؤدي إلى خلع المفاصل وكسر العظام، ويصبح المرض أكثر خطورة بمرور الوقت ويمكن أن يصيب المرضى بالشلل.

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ومؤخرا كشفت كلوديت ديون، شقيقة سيلين والناطقة الرسمية باسمها أن الفنانة الكندية، فقدت السيطرة على عضلاتها، بينما تواصل معاناتها متلازمة الشخص المتصلب.

ورغم ظهورها الأخير إلى جانب أولادها، بمباراة هوكي في لاس فيغاس، وتفاؤل محبيها بتحسنها، إلا أن كلوديت أكدت أن شقيقتها سلين قد تدهورت حالتها الصحية، وفقدت السيطرة على حركات جسمها.

سيلين ديون

ويمكن أن تتطور أعراض متلازمة الشخص المتيبس، فتحد من قدرة المُصاب بها على المشي أو الحركة، كما قد تسبب له انحناءة دائمة، وبالتالي، يحتاج إلى علاج مستمر لسنوات من أجل التحكم في الأعراض والحفاظ على حياة طبيعية.

من هي سيلين ديون

والمعروف أن سيلين ماري كلوديت ديون، مغنية بوب كندية، ولدت في كبيك في 30 مارس 1968، واشتهرت بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، ولا تزال الفنانة الكندية الأكثر مبيعًا وإحدى أفضل الفنانين على الإطلاق بنسبة مبيعات قياسية بلغت 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

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