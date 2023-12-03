حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من الرياض حتى الغد

توقع محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة.

حالة مستمرة

وقال قازنلي في تصريحات إلى الإخبارية: إن هناك توقعات بحالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وغرب المملكة حتى الغد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.