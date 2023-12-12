حريق يلتهم شقة سكنية في جدة والدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص النقد الدولي يحذر من تداعيات حرب باردة ثانية على الاقتصاد العالمي ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس بالعالم 2023 ملعب الجوهرة جاهز لافتتاح كأس العالم للأندية 2023 5 لاعبين اتحاديين شاركوا بكأس العالم للأندية نتائج أوكلاند سيتي ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية قرار بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية الفيصل للاعبي الاتحاد: فالكم الفوز كأس العالم للأندية اللقب الغائب عن غاياردو ماذا قدم أوكلاند سيتي في 10 مشاركات مونديالية؟
باشرت فرق الدفاع المدني، في محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ ثلاثة أشخاص من حريق شقة سكنية في حي البوادي.
وفي التفاصيل، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بجدة أنقذت (3) أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.