حريق يلتهم شقة سكنية في جدة والدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص

باشرت فرق الدفاع المدني، في محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ ثلاثة أشخاص من حريق شقة سكنية في حي البوادي.

حريق في جدة

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بجدة أنقذت (3) أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.