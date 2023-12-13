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حظر منح غير السعودي التصرف المطلق بالمنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
حظر منح غير السعودي التصرف المطلق بالمنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي
المواطن - فريق التحرير

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أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه لا يجوز منح الشخص غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي المرخص له من قبل الجهات الرسمية.

صلاحيات ممنوعة

وقال البرنامج في إنفوجراف له عبر منصة إكس إن الأدوات التي لا يجوز منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له بالاستثمار في المملكة وتتيح له التصرف المطلق تشمل ما يلي:

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  • الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإضافتها لحسابه الشخصي.
  • الحصول على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح.

التمويل والأرباح

كما يحظر على الأجنبي غير المرخص له بالاستثمار الحصول على حقوق تتيح له ما يلي:

  • تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
  • منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة.
  • حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
  • إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

 

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