حظر منح غير السعودي التصرف المطلق بالمنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي

الراجحي: الطلب يتزايد على الوظائف المستقبلية والمهن الجديدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز بايدن يتحدى الشيوخ ويمنح زيلينسكي 200 مليون دولار منتخب الدفاع المدني يحصد بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية حساب المواطن : الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة النموذج الإشرافي داعم للمدارس وعلميات التعليم والتطوير منتدى الاستثمار السعودي الصيني يشهد اتفاقات بقيمة 26.5 مليار دولار بحضور الفالح
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه لا يجوز منح الشخص غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي المرخص له من قبل الجهات الرسمية.
وقال البرنامج في إنفوجراف له عبر منصة إكس إن الأدوات التي لا يجوز منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له بالاستثمار في المملكة وتتيح له التصرف المطلق تشمل ما يلي:
كما يحظر على الأجنبي غير المرخص له بالاستثمار الحصول على حقوق تتيح له ما يلي: