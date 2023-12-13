حظر منح غير السعودي التصرف المطلق بالمنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه لا يجوز منح الشخص غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة باستثناء المستثمر الأجنبي المرخص له من قبل الجهات الرسمية.

صلاحيات ممنوعة

وقال البرنامج في إنفوجراف له عبر منصة إكس إن الأدوات التي لا يجوز منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له بالاستثمار في المملكة وتتيح له التصرف المطلق تشمل ما يلي: