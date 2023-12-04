حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية

يصبح الحلم حقيقةً على أراضي المملكة العربية السعودية، فلم يعد عشاق الرياضة في حاجة للخروج خارج حدود الوطن لمتابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية، فيما شهدت جدة حدثًا رياضيًّا تاريخيًّا بتنظيم نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي أقيمت لأول مرة في جدة خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل، في ملاعب داخلية مميزة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أول بطولة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في السعودية

وصنعت المملكة العربية السعودية التاريخ مرة أخرى هذا الأسبوع في جدة، حيث أقيمت أول بطولة على الإطلاق لجولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP) على الأراضي السعودية.

وتوّج نائب وزير الرياضة، الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، أول أمس السبت 2 ديسمبر 2023، الصربي حمد مدجيدوفيتش بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس تحت 21 عامًا، والمقدمة من نيوم، وذلك في المنافسات التي أقيمت في جدة، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس.

نهائي اتحاد لاعبي التنس المحترفين

وحصد الصربي حمد مدجيدوفيتش اللقب، بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس “المصنف الـ36” عالميًّا؛ بواقع ثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، محافظًا بها على سجله خاليًا من الخسائر، وذلك في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحصل فيها صاحب المركز الأول على مبلغ 514 ألف دولار.

وتنافس أفضل ثمانية نجوم بعمر 21 عامًا أو أقل في نهائيات الجيل التالي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين التي تقدمها نيوم، حيث يأتي المشجعون من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لإلقاء نظرة على الأحداث الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مشاهدة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

ونقلت “المونيتور” شهادات وروايات المشجعين الذي أتوا من أجل الاستمتاع بمشاهدة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، فيما سافر المشجع السعودي أحمد الجفري إلى لندن ونيويورك وميامي في البطولات الماضية لمشاهدة منافسات لاعبيه المفضلين بالتنس. ولكن اختلف الوضع هذا العام أثناء حضوره نصف النهائي أول أمس السبت مع عائلته، وكان المشجع متحمسًا لمشاهدة المباراة مباشرة في المملكة العربية السعودية.

وقال الجفري: “إنه حلم أصبح حقيقة أن يكون لدينا تنس هنا”. وأضاف: “أنا من عشاق التنس منذ أكثر من 20 عامًا، لذا من الرائع أن أرى جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين هنا. إنه لأمر رائع أن يكون للجولة وجود في المملكة العربية السعودية، ومن المدهش أن تكون في مسقط رأسي”. وتابع: “لقد كان الكثير من الناس يشاهدون التنس هنا في السنوات الـ 15 الماضية؛ لذا فإن إقامة بطولة دائمة هنا أمر رائع”.

تجربة ممتعة لمشاهدة المباريات

ويعتقد أحمد العزني، وهو مشجع آخر، أن هذه الرياضة لديها القدرة على النمو بسرعة في المملكة العربية السعودية. وبحسب تصريحات المشجع السعودي لـ “المونيتور”: “لقد ذهبنا إلى الداخل وشاهدنا المباراة الأولى. وقال العزني: “إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها التنس على الهواء مباشرة وكان الأمر مذهلًا للغاية”. “إنها البطولة الأولى هنا في المملكة العربية السعودية، لذا نحن متحمسون وهي تجربة لا تصدق بالنسبة لي”.

وشارك في البطولة، التي تُعَدّ أول حدث رياضي احترافي معتمد يُقام في المملكة لمثل هذا النوع من الرياضات وتحمل رسميًّا اسم “نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس- المقدمة من نيوم”، ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم في الفئة العمرية 21 عامًا أو أقل.

نهائيات بطولة التنس في السعودية حتى 2027

وستقام نهائيات الجيل التالي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين في جدة حتى عام 2027 بعد توقيع اتفاقية مدتها خمس سنوات في وقت سابق من هذا الموسم.

وتمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس ATP، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته خمسة أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.

وتعتبر البطولة فرصة لعرض المواهب الشابة الاستثنائية في إحدى أكثر الرياضات الراقية والعريقة، كما أنها ستكون بمثابة ساحة لاختبار القواعد والابتكارات، مثل: التحليلات المحسنة داخل اللعبة، والتدريبات خارج الملعب، والتي من شأنها المساهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة.