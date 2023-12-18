Icon

ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا Icon حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة Icon عيد الثقيل: 4 أخطاء كارثية لإدارة الاتحاد كانت السبب في الإقصاء من مونديال الأندية Icon الأهلي المصري يشيد بدعم الجماهير السعودية Icon صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني Icon نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال Icon أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة Icon طلاب فايف ون توك يتحدثون إلى العالم عبر (COP28) Icon موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول التفاصيل

حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت مصادر بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول التفاصيل.

وقف إطلاق النار

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية أن “إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار في غزة، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض التفاصيل”.

قد يهمّك أيضاً
إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي

وقالت حماس في وقت سابق: إنها لن تتفاوض على تبادل الرهائن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، رافضة فكرة تبادل الأسرى في إطار هدن إنسانية كما حدث في المرة السابقة خلال إطلاق سراح النساء والأطفال الأقل من 19 عامًا.

الحرب في غزة تدخل شهرها الثالث

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الــ 72، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات القطاع، جوًّا وبحرًا وبرًّا، ولاسيما مدينة خان يونس جنوبًا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق، في ظل الحصار المفروض على إدخال الغذاء والدواء.

كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، بدا أن هناك تحولًا ملحوظًا في تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل وحربها الغاشمة على قطاع غزة، مع مواصلة تل أبيب نهج الفتك بالمدنيين الفلسطينيين وعرقلة المساعدات الإنسانية وتفريغ القطاع من سكانه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية
الترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم...

الترفيه
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال
السوق

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ...

السوق
حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي
حساب المواطن

حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان...

حساب المواطن
طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟
آخر الاخبار

طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه...

آخر الاخبار
التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم
السعودية اليوم

التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من...

السعودية اليوم
عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

الرياضة
جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر
آخر الاخبار

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

آخر الاخبار
هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
حساب المواطن

هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه