حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة

أفادت مصادر بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول التفاصيل.

وقف إطلاق النار

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية أن “إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار في غزة، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض التفاصيل”.

وقالت حماس في وقت سابق: إنها لن تتفاوض على تبادل الرهائن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، رافضة فكرة تبادل الأسرى في إطار هدن إنسانية كما حدث في المرة السابقة خلال إطلاق سراح النساء والأطفال الأقل من 19 عامًا.

الحرب في غزة تدخل شهرها الثالث

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الــ 72، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات القطاع، جوًّا وبحرًا وبرًّا، ولاسيما مدينة خان يونس جنوبًا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق، في ظل الحصار المفروض على إدخال الغذاء والدواء.

كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، بدا أن هناك تحولًا ملحوظًا في تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل وحربها الغاشمة على قطاع غزة، مع مواصلة تل أبيب نهج الفتك بالمدنيين الفلسطينيين وعرقلة المساعدات الإنسانية وتفريغ القطاع من سكانه.