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غاب عن تدريبات الفريق قبل يومين من المواجهة

حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد إثارة قلق مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك قبل يومين من مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

غياب حمدالله عن التدريبات

ولم يشارك النجم المغربي في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مساء الثلاثاء بسبب الإصابة، كما غاب عن تدريبات الأربعاء للإصابة.

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وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.

عبدالرزاق حمدالله

وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.

وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.

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