حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة ماذا يعني إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة؟ الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين أوبك متفائلة تجاه سوق النفط في 2024 حكم مباراة الاتحاد والأهلي المصري .. عاشق للبطاقات الصفراء والراقي فاز بصافرته فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف رجل يصور نفسه أثناء هجوم سمكة القرش
واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد إثارة قلق مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك قبل يومين من مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ولم يشارك النجم المغربي في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مساء الثلاثاء بسبب الإصابة، كما غاب عن تدريبات الأربعاء للإصابة.
وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.
وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.
وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.