حمدالله يواصل إبداعاته ويضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد

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تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز ثاني أهداف الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني من عمر مباراة الفريقين.
وسجل اللاعب المغربي ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الثاني بعد عرضية متقنة من اللاعب إيجور كورونادو.
هدددددف!⚽
رأسية حمدالله تعلن الهدف الثاني🔥⚽️
الاتحاد 2 × 2 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/RDshUb6IJd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023