حمدالله يواصل إبداعاته ويضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد

تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز ثاني أهداف الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني من عمر مباراة الفريقين.

وسجل اللاعب المغربي ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الثاني بعد عرضية متقنة من اللاعب إيجور كورونادو.