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تنفذها أمانة محافظة جدة

حملة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحر

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
حملة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحر
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء حيث نفذت بلدية أبحر الفرعية حملة واسعة بالنطاق شملت متابعة إزالة مظاهر التشوه البصري.

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إزالة مظاهر التشوه البصري

وأوضح رئيس بلدية أبحر الفرعية م. أيمن أحمد دمنهوري أن الفرق الميدانية واصلت تكثيف جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالنطاق، حيث تم خلال الفترة الماضية رفع أكثر من 30 طناً من مخلفات البناء والهدم، بجانب إزالة لكتابات المشوهة للجدران واللوحات الإعلانية المخالفة، ومعالجة 14 حاوية نفايات.

وبين م. دمنهوري أن هذه الحملة ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في إزالة كافة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.

 

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