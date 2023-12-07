وزير الصحة: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وزير النقل: نستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات حملة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحر ميتا تبدأ تشفيراً تاماً للرسائل قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل
واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء حيث نفذت بلدية أبحر الفرعية حملة واسعة بالنطاق شملت متابعة إزالة مظاهر التشوه البصري.
وأوضح رئيس بلدية أبحر الفرعية م. أيمن أحمد دمنهوري أن الفرق الميدانية واصلت تكثيف جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالنطاق، حيث تم خلال الفترة الماضية رفع أكثر من 30 طناً من مخلفات البناء والهدم، بجانب إزالة لكتابات المشوهة للجدران واللوحات الإعلانية المخالفة، ومعالجة 14 حاوية نفايات.
وبين م. دمنهوري أن هذه الحملة ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في إزالة كافة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.