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يعول أسرته بعد وفاة والده

خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل في تطبيقات التوصيل

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل في تطبيقات التوصيل
المواطن - فريق التحرير

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ضرب الشاب خالد العقيلي أروع الأمثلة في الصبر والمثابرة وقوة التحمل والعزيمة حيث لم تمنعه إعاقته من العمل كسائق في تطبيقات التوصيل بكفاءة ودون تسجيل أية حوادث مرورية.

قصة الشاب خالد العقيلي

القصة بدأت مع مقطع فيديو نشره الإعلامي صلاح الغيدان الذي استضاف العقيلي مشيرًا إلى أن هذا الشاب يستحق الدعم والمساندة.

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وقال الغيدان إن العقيلي احتبس عنه الأكسجين حين كان طفلًا ما أدى إلى إصابته بالإعاقة لكنه لم يستسلم للإعاقة وبعد وفاة أبيه قرر العمل لإعالة أهله، وأشار إلى أن قيادته جيدة حيث حصل على تقييم 4.94 وقام بأكثر من ألفي رحلة بدون حادث واحد.

فرصة عمل مناسبة

وفي وقت لاحق أعلن الغيدان حصول العقيلي على فرصة عمل مناسبة حيث قال: “أشكر الأخ الفاضل حمد الصغير الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز العالمية واللي كان جاهز فعلًا لتوظيف خالد العقيلي؛ بمجرّد قرأ هذه التغريدة.. الله يكثر من أمثالكم. السعودية مليئة بالخير والحمد لله”.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع قصة الشاب خالد العقيلي حيث قال مفيد النويصر: “الله يكتب أجركم أنت يا أبو طلال والغالي حمد الصغير”، فيما قال محمد الرزقي: “ما شاء الله…. دائمًا يبقى الأثر.. وحرصك أ. صلاح ليس فقط على المشهد بل نتيجة الموضوع”.

خالد العقيلي

تأهيل ذوي طيف التوحد

فيما قالت ريم: “كأم لطفل توحدي ومديرة موارد بشرية في منشأة مهتمة بتأهيل وتطوير وتوظيف ذوي التوحد لأنه في صلب خبرتنا حابة أقولكم شكرًا لازم كلنا نتكاتف ونعطي الشباب اللي يواجهون تحديات فرصة ونسهل لهم أي عقبات قد تواجههم ونكون لهم عونًا”.

 

 

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