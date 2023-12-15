ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا

تُختتم منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بمواجهتين؛ وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

موعد مباراتي الغد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على الرياض، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وفي ختام الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد التعاون، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم الأول في الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ثم ضمك بـ24 نقطة، بالتساوي مع ضمك والاتفاق، ثم الوحدة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء.

ويقع الشباب في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض، يليه أبها برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.