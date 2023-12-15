Icon

ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا Icon ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود Icon الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق Icon اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا Icon مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد Icon الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار Icon 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود Icon 6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُختتم منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بمواجهتين؛ وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

موعد مباراتي الغد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على الرياض، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها

الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة دان المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة دان المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية

وفي ختام الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد التعاون، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الاتفاق - دوري روشن
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم الأول في الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ثم ضمك بـ24 نقطة، بالتساوي مع ضمك والاتفاق، ثم الوحدة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء.

ويقع الشباب في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض، يليه أبها برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية
الرياضة

فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني...

الرياضة
وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض
الترفيه

وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض

الترفيه
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي

وظائف
الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها
السعودية اليوم

الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين...

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم
الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
آخر الاخبار

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه