خسارة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بثنائية

انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول، مساء الأربعاء، بفوز فريق ليفربول بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول

وكان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجح في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ37.

وفي الدقيقة الـ92 من عمر المباراة، نجح المجري دومينيك سوبوسلاي في إحراز الهدف الثاني لليفربول بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز.

وبعد نهاية مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول، أصبح رصيد ليفربول 34 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء، بفوز وولفرهامبتون على بيرنلي بهدف دون رد، وفوز آرسنال على لوتون تاون برباعية مقابل 3 أهداف.

وفي مباريات أمس الأربعاء، فاز فولهام على نوتنغهام فورست بخماسية دون رد، وفاز بورنموث على كريستال بالاس بثنائية دون رد، وفاز ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز برايتون على برينتفورد بثنائية لهدف، وتُقام حاليًّا مباراتا “أستون فيلا ضد مانشستر سيتي” و”مانشستر يونايتد ضد تشيلسي”.