خصائص المربعانية الجوية لم تظهر في معظم المناطق

كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن خصائص المربعانية الجوية لم تظهر حتى الآن في معظم مناطق المملكة رغم مرور أكثر من نصف أيامها.

وقال المسند : وإن كانت المربعانية لها 24 يومًا داخلة، إلا أن خصائص المربعانية الجوية لم تُشرفنا بعد في معظم المناطق.. دمتم بدفء.

علامات المربعانية

وفي وقت سابق قال المسند :” لا يستطيع المؤقتون تحديد وقت دخول المربعانية أو خروجها في تاريخ معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر مثل شروق الشمس وبداية الشهر مثلًا”.

وتابع: إن المربعانية خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية، وبأمطارها الديمية، وبتشكل الندى فجرًا، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص أو بعضها فإن المربعانية قد دخلت.

خصائص ديسمبر

كما أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني في وقت سابق على خصائص شهر ديسمبر المناخية وفقًا لحساب الأرصاد العالمية حيث تعتبر بداية شهر ديسمبر بداية لفصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية، ويوافق الثلث الأول منه تقريبًا من الوسم، وهو من أشهر الشتاء والأمطار في المملكة والخليج العربي.

وأضاف: في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، النجم الأول من المربعانية حكمًا وفعلًا امتداد للوسم، وفيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس وفقًا لحركة الشمس الظاهرية على مدار الجدي في 21 – 22 ديسمبر، ويستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى الليل والنهار مع تقدم الأيام ومتوقع أن يوافق هذا العام حالة ممطرة.