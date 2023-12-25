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رئيس الريال يُحفز إندريك بإنجازات رونالدو

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
رئيس الريال يُحفز إندريك بإنجازات رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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حرص رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على تحفيز صفقة المرينغي الجديدة، بإنجازات قائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو مع المرينغي.

بيريز يُحفز إندريك بأرقام رونالدو

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “تحدث فلورنتينو بيريز مع نجم بالميراس، إندريك، أثناء زيارته مؤخًرا لنادي ريال مدريد“.

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رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز – المصدر @FabrizioRomano

وأضافت: “بيريز قال لإندريك: يقولون لي إنك تعشق كريستيانو رونالدو وما فعله في مدريد، لنرى هل ستصبح أنت النسخة الجديدة منه وتحقق نجاحًا مثله.. إنه أسطورة”، ليرد اللاعب قائلًا: “بالطبع.. أتمنى حدوث ذلك”.

وتألق إندريك مع بالميراس، وساهم في تتويجه بلقب الدوري البرازيلي، ووقع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، إلا أنه سينضم إلى صفوف المرينغي في الموسم المقبل، بعد أن يكمل 18 عامًا.

إندريك
إندريك

كريستيانو مع ريال مدريد

ويُعد رونالدو واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 438 مباراة، ونجح في تسجيل 450 هدفًا، وتوج معه بـ15 لقبًا، قبل أن يرحل عن صفوفه في 2018، لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي.

نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو
كريستيانو

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