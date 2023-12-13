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امتلأت المياه حوله بالدماء

رجل يصور نفسه أثناء هجوم سمكة القرش

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
رجل يصور نفسه أثناء هجوم سمكة القرش
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ظهر رجل في لقطة مروعة وهو يصور نفسه بعد هجوم سمكة قرش قبالة الساحل الأسترالي، بعدما تسبب الهجوم في فقدان أحد أطرافه ونجاته من الموت المحقق.

لحظة هجوم القرش

وقال الطالب الإيطالي ماتيو ماريوتي، لقناة “إن بي سي” الأمريكية: إنه لم يظن قط أنه سينجو من هذا القرش، بعد أن هاجمه المخلوق أثناء ممارسة الغطس.

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وكتب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بجوار مقطع فيديو نشره على حسابه على Instagram: “لقد بدأت هذا الفيديو بعد لحظات قليلة من الهجوم، أردت أن أقول وداعًا، لم أعتقد أبدًا أنني سأنجو من هذا القرش”.

هجوم مروع

كان ماريوتي يغطس قبالة الساحل عندما هاجمه القرش، وامتلأت المياه من حوله بالدماء، وقام بتصوير نفسه بما يبدو أنها كاميرا GoPro وهو يسبح نحو الشاطئ. وقال لصديقه وهو يقترب من الشاطئ: “أتوسل إليك أن تساعدني”. “أخرجوني من الماء”.

قال ماريوتي: إنه يعتقد أن زعنفة الغطس الخاصة به أصبحت عالقة في فم سمكة القرش، لذلك لم يتمكن من التهامه بالكامل.

بتر ساق

وأضاف: “أنها واحدة من أصعب اللحظات التي عشتها على الإطلاق”، وقال مارتن كيلي، كبير مشرفي العمليات في خدمة الإسعاف في كوينزلاند، لشبكة إن بي سي نيوز يوم الأربعاء: إن جروح ماريوتي العميقة أدت إلى بتر ساقه اليمنى من أسفل الركبة.

وقال كيلي، الذي يعمل في الخدمة منذ 45 عاما: “عندما تتعرض لهذا النوع من الإصابات بهذه الخطورة، غالبًا ما يموت الناس”. وقال مستشفى مترو نورث والخدمات الصحية في بريسبان، حيث يتلقى ماريوتي العلاج، في بيان يوم الثلاثاء: إن حالة ماريوتي مستقرة.

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