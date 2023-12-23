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يُقدم مستوى مميزًا مع النصر

رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

تألق كريستيانو رونالدو

وبدأ كريستيانو رونالدو كأساسي مباراة النصر ضد الاتفاق بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا، وينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم خلال منافسات موسم 2023\ 2024، برصيد 45 مساهمة تهديفية.

وشارك كريستيانو في 34 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 32 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 66 دقيقة، وقام بـ153 تسديدة، بينهم 85 تسديدة على المرمى، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.77 درجة.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الاتفاق

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 40 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة، ليتواجد في المركز الثامن.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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