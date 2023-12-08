رونالدو يفتتح التسجيل لـ النصر

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر ضد الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

وسجل رونالدو الهدف بلمسة جميلة في الدقيقة الـ 32 بعد عرضية متقنة من النجم السنغالي ساديو ماني.