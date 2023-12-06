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شهدت غياب كريم بنزيما

رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لويس فيليبي، عن تشكيلة أحلامه، والتي يتصدرها؛ قائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة أحلام لويس فيليبي

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو؛ يكشف فيه لويس فيليبي عن أفضل 11 لاعبًا في التاريخ من وجهة نظره، وشهدت تجاهله لزميله الفرنسي كريم بنزيما.

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لويس فيليبي
فيليبي

وجاءت تشكيلة أحلام لويس فيليبي، كالتالي؛ بيبي رينا، داني ألفيس، لوسيو، خوان، روبرتو كارلوس، لوكاس ليفا، رونالدينيو، لوكا مودريتش، الظاهرة رونالدو، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

تشكيل أحلام لويس فيليبي
تشكيل أحلام فيليبي

الاتحاد يُلاقي ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة ضمك، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

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