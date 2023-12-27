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ميتروفيتش يواصل ملاحقته

رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة الهدافين قبل الجولة الـ19

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة الهدافين قبل الجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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واصل قاد فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين قبل انطلاق الجولة الـ19.

كريستيانو رونالدو ينفرد بالصدارة

ونجح كريستيانو رونالدو، في تسجيل ثنائية ضد الاتحاد بالأمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19، ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بجانب تقديمه لـ9 تمريرات حاسمة.

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كما وصل عدد أهداف كريستيانو رونالدو في 2023 إلى 53 هدفًا، ليكون اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا العام، متفوقًا على مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ51 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ميتروفتيش ونكودو يواصلان ملاحقته

ويتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري روشن برصيد 16 هدفًا، وكان آخرهم هدفه ضد أبها، في المباراة التي حسمها الزعيم بـ7\0.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

ويحتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الكاميروني كيفن نكودو المركز الثالث في قائمة الهدافين، حيث تجمد رصيده عند 14 هدفًا، بعدما عطلته الإصابة، وأبعدته عن المشاركة في مواجهة الطائي الأخيرة.

نكودو
نكودو – المصدر @DAMAC_CLUB

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