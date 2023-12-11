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تستضيف الزيارة الثقافية الأولى لطالبات دول مجلس التعاون

زيارة لـ 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية لجامعة الأميرة نورة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
زيارة لـ 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية لجامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً بعمادة شؤون الطالبات، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023م، الزيارة الثقافية الأولى لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية.

تبادل الخبرات

وتهدف الزيارة الثقافية التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام، إلى تبادل الخبرات بين طالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوثيق العلاقات الأخوية فيما بينهن.

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وتتضمن الزيارة ورشتَي عمل؛ تتناول الورشة الأولى موضوع (الذكاءات المتعددة)؛ مستهدفة تنمية المهارات والمعارف الأساسية للمتدربات، وتعريفهن بمفهوم نظرية الذكاءات المتعددة وأهميتها. فيما تتناول الورشة الثانية موضوع (بناء العلامة الشخصية)؛ بهدف إكساب المتدربات استراتيجيات ووسائل بناء العلامة الشخصية في مجالات الريادة، والإبداع، والابتكار.

برامج تعليمية

وتشمل الزيارة التعريف بالبرامج التعليمية في جامعة الأميرة نورة ومرافقها، والتعريف بأبرز المعالم الثقافية والسياحية في مدينة الرياض، من خلال جولات تعريفية ميدانية.

يُذكر أنَّ الزيارة تأتي في إطار النجاح الذي حققه الملتقى الثقافي لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظَّمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في النسخة الثالثة من العام الماضي.

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