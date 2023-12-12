سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟ نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م تبلغ 4.8 مليار ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستفيدة تبلغ 3,000,000,000 سهم وستكون حصة السهم من التوزيع 1.60 ريال سعودي بنسبة 16% من قيمة السهم الاسمية.
وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاثنين 2 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 فبراير 2024م أما تاريخ التوزيع فسيكون يوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 مارس 2024م.
وأهابت سابك بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض (طريق الملك فهد – إبراج التعاونية – البرج الشمالي – الدور الأرضي). أو بالتواصل على الرقم 920001919.
وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة، فإن الأرباح التي ستدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.