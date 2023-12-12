Icon

سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين Icon التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى Icon بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية Icon نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب Icon إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء Icon الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل Icon هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟ Icon نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية Icon لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر Icon الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
كأرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من 2023

سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م تبلغ 4.8 مليار ريال.

تفاصيل أرباح سابك

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستفيدة تبلغ 3,000,000,000 سهم وستكون حصة السهم من التوزيع 1.60 ريال سعودي بنسبة 16% من قيمة السهم الاسمية.

قد يهمّك أيضاً
ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4%

ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4%

النفط والطاقة ضمن أولويات لقاء الرئيس الروسي مع ولي العهد

النفط والطاقة ضمن أولويات لقاء الرئيس الروسي مع ولي العهد

تاريخ الأحقية والتوزيع

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاثنين 2 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 فبراير 2024م أما تاريخ التوزيع فسيكون يوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 مارس 2024م.

تحديث البيانات

وأهابت سابك بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض (طريق الملك فهد – إبراج التعاونية – البرج الشمالي – الدور الأرضي). أو بالتواصل على الرقم 920001919.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة، فإن الأرباح التي ستدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه