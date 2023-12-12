سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م تبلغ 4.8 مليار ريال.

تفاصيل أرباح سابك

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستفيدة تبلغ 3,000,000,000 سهم وستكون حصة السهم من التوزيع 1.60 ريال سعودي بنسبة 16% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاثنين 2 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 فبراير 2024م أما تاريخ التوزيع فسيكون يوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 مارس 2024م.

تحديث البيانات

وأهابت سابك بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض (طريق الملك فهد – إبراج التعاونية – البرج الشمالي – الدور الأرضي). أو بالتواصل على الرقم 920001919.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة، فإن الأرباح التي ستدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.