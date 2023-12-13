سابك توقع مذكرة تفاهم لبحث فرص إزالة الكربون من صناعة الكيماويات

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة “ساينتفك ديزاين”، التابعة لها في مجال ترخيص تقنية جلايكول الإيثيلين، وشركة “ليندي الهندسية” التابعة لشركة “ليندي” الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية والهندسة، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الرامية لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين المرخصة من شركة “ساينتيفيك ديزاين”.

حلول مبتكرة

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وتطوير تقنية منخفضة الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنية “سابك” المبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتنقيته لمصانع الجلايكول المرخصة من شركة “ساينتيفيك ديزاين” في جميع أنحاء العالم؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة في عملية إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين ووضع معايير يحتذى بها للصناعات الخالية من الكربون.

الحياد الكربوني

بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، كبير مسؤولي التقنية، كبير مسؤولي الاستدامة في “سابك” بوب موهان، على التزام الشركة تحديد مسار واضح نحو الحياد الكربوني الذي يستلزم تطوير التقنيات المبتكرة على نطاق واسع، سواء ضمن قاعدة أصول الشركة الحالية أو في عمليات النمو المستقبلية.

وأوضح موهان، أن “سابك” تتبنى روح الابتكار والتعاون من أجل تطوير تقنيات وعمليات جديدة تعزز المسير نحو الحياد الكربوني، مفيداً أن إستراتيجية الشركة لالتقاط الكربون وهذه الفرصة الجديدة للتعاون مع شركة “ليندي الهندسية” تبرزان أهمية الاستفادة من خبرات “سابك” التقنية لتحويل المخلفات إلى موارد قيمة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.