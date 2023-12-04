سبب غياب رونالدو عن مباراة استقلال دوشنبه

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا في دوري أبطال آسيا.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم: ” أتفهم تمامًا كثرة السؤال عن النجم البرتغالي وأنا أعرف أنه كان يود لعب المباراة، لكنه سيغيب رغبة مني في الحفاظ عليه وإراحته لأن التدوير شيء مهم بالنسبة لي”.
وتابع: ” حينما أكون مشجعًا أتمنى دائمًا مشاهدة رونالدو لكن كمدرب من الصعب علي التضحية به وهو غير جاهز”.
وواصل: ” نحن نلعب في النصر على عدة بطولات وجبهات، حضرنا هنا برتم عالٍ في المباريات حيث نلعب كل 3 أيام ومباراة الغد مهمة لنا بالتأكيد ونبحث عن الفوز”.
وأضاف: “هدفنا الفوز لأننا نريد إنهاء مرحلة دور المجموعات ونحن في الصدارة ولاعبونا يلعبون كرة القدم ولديهم شغف كبير للفوز”.
وكان النصر خسر من الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من دوري روشن.