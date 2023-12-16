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شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للاعب البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال وهو يقضي عطلته اليوم مع عائلته في إحدى الصحاري في المملكة.

روبن نيفيز 

وظهر النجم البرتغالي صاحب الـ 26 عامًا وهو مستمتع بوقته رفقة أسرته حيث ظهر وهو يتحرك في الصحراء داخل إحدى السيارات، كما حرص على التقاط بعض الصور التذكارية مع عائلته.

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روبن نيفيز في الصحراء - الهلال

اللاعب البرتغالي المنضم لنادي الهلال صيف 2023 قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، كان ارتبط اسمه بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل، لكن الهلال رفض التفريط فيه بحسب التقارير.

روبن نيفيز في الصحراء - الهلال

روبن نيفيز في الصحراء - الهلال

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