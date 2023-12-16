فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري فصل معلم كتب عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم طليعة هجر أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للاعب البرتغالي روبن نيفيز نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال وهو يقضي عطلته اليوم مع عائلته في إحدى الصحاري في المملكة.
وظهر النجم البرتغالي صاحب الـ 26 عامًا وهو مستمتع بوقته رفقة أسرته حيث ظهر وهو يتحرك في الصحراء داخل إحدى السيارات، كما حرص على التقاط بعض الصور التذكارية مع عائلته.
اللاعب البرتغالي المنضم لنادي الهلال صيف 2023 قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، كان ارتبط اسمه بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل، لكن الهلال رفض التفريط فيه بحسب التقارير.