شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى SU7

كشفت شاومي عن سيارتها الكهربائية الأولى، وأعلنت طموحاتها لكي تصبح شركة تصنيع سيارات عالمية كبرى خلال 20 عامًا، والتنافس مع تسلا وبورشه.

أهم مميزات سيارة شاومي الجديدة

وتدعم السيارة الكهربائية الشحن السريع بقوة قدرها 800 فولت أو 400 فولت، وذلك اعتمادًا على البطارية.

وتستمد SU7 الطاقة من البطارية التي تقدمها CATL وBYD، وذلك اعتمادًا على امتلاكها محركًا فرديًّا أو محركًا مزدوجًا.

سيارة الأحلام

ويعد دخول شاومي مجال السيارات الكهربائية بمنزلة رهان بقيمة قدرها 10 مليارات دولار، إذ راهن لي جون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، على أن شاومي قادرة على إحداث تغيير في قطاع النقل مثلما فعلت في قطاع الهواتف الذكية قبل عقد من الزمن.

وقال جون في حفل الإطلاق الذي حضره آلاف الأشخاص في مركز الصين الوطني للمؤتمرات: “تهدف شاومي إلى صنع سيارة الأحلام التي تتمتع بجودة تضاهي جودة سيارات بورشه وتسلا”.

SU7 منافسة لسيارة Taycan Turbo

وأشار جون سابقًا إلى أن شاومي تريد جعل SU7 منافسة لسيارة Taycan Turbo من بورشه في الأداء، إلى جانب منافستها لسيارة Model S من تسلا في المزايا التكنولوجية.

ويستخدم مصنع شاومي تقنية التصنيع GigaCasting التي ابتكرتها شركة تسلا، إذ طورت آلة بوزن قدره 9100 طن يطلق عليها اسم HyperCasting.

وتنتج وحدة تابعة لمجموعة BAIC Group لصناعة السيارات المملوكة للدولة سيارة السيدان الكهربائية التي تحمل علامة شاومي في مصنع في بكين بطاقة سنوية يبلغ قدرها 200 ألف سيارة.

نموذج الدفع الخلفي

ويأتي نموذج الدفع الخلفي SU7 مع محرك بقوة قصوى يبلغ قدرها 220 كيلوواط، ويصل هذا النموذج إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 5.28 ثوانٍ، مع سرعة قصوى يبلغ قدرها 210 كم في الساعة، ويوفر مدى قيادة قدره 668 كم.

وزودت شاومي نموذج الدفع الرباعي SU7 Max بمحركات مزدوجة بقوة قصوى يبلغ قدرها 425 كيلوواط، ويصل هذا النموذج إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 2.78 ثانية مع سرعة قصوى يبلغ قدرها 265 كم في الساعة، ويوفر مدى قيادة قدره 800 كم، ويمكن إعادة شحن البطارية لمسافة قيادة قدرها 390 كم في 10 دقائق.

شاشة تحكم مركزية

ويوجد داخل السيارة شاشة تحكم مركزية بقياس قدره 16.1 بوصة وبدقة قدرها 3K وشاشتين بقياس قدره 7.1 بوصات في الخلف للركاب، ويمكن عرض نظام الملاحة عبر شاشة العرض الأمامية التي تأتي بقياس قدره 56 بوصة.

ويشغل نظام الترفيه HyperOS قمرة القيادة، وتتمتع SU7 بقدرات القيادة الذاتية أيضًا، وذلك بفضل منصة Xiaomi Pilot التي تدعم معالجات Drive Orin من إنفيديا ومجموعة من أجهزة الاستشعار، ويتضمن ذلك جهاز ليدار مثبتًا في الجهة العلوية، مع مدى بصري قدره 200 متر.

وأظهرت شاومي كيف يمكن للسيارة التنقل عبر شارع حي مزدحم يتضمن عوائق مختلطة، بالإضافة إلى أن السيارة تستطيع ركن نفسها بمفردها، وحتى ركن نفسها في موقف سيارات آلي بمساحات ضيقة. ولم تعلن شاومي بعد سعر SU7، مع أنه من المقرر طرحها للبيع في العام المقبل.