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تدخلت عناصر الشرطة البريطانية على الفور

شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة وقوع اشتباك بين رجلين بسبب قيام أحدهما بإنزال علم فلسطين من أحد أعمدة الإنارة بشوارع لندن، ليهاجمه سائق قبل أن يتشاجرا معًا.

لحظة اندلاع الشجار

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذه هي اللحظة المروعة التي يتقاتل فيها رجلان بالسلالم بعد أن تم تصوير أحدهما وهو ينزل العلم الفلسطيني. فيما انتشر الفيديو بشكل واسع عبر الإنترنت، بعدما تم تصويره من قبل أحد المارة.

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ويظهر السائق في الفيديو قائلاً: لا أستطيع أن أصدق، هذا الرجل يحاول إزالة العلم”. بينما يصعد الرجل الثاني إلى أعلى السلم ويمسك بالعلم الفلسطيني ويسحبه إلى الأسفل. ثم خرج السائق ودفع الصندوق المعدني الذي كان يستقر عليه السلم، مما أدى إلى سقوط الرجل، وبدأت المشاجرة بين الاثنين.

تدخل الشرطة البريطانية

وقال متحدث باسم شرطة لندن: “‘إنه في الساعة 12.15 ظهرًا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة إلى شارع بورشام، بوبلار من قبل رجل أبلغ عن تعرضه للاعتداء”.

وحضر الضباط وتحدثوا إلى الرجل الذي تلقى إسعافات أولية على يد المسعفين بسبب إصابته غير الخطيرة، وكان الرجل قد تسلق سلمًا لإزالة العلم الفلسطيني من عمود إنارة عندما أوقفه رجل كان يقود سيارته، وخرج منها وركل السلم بعيدًا”. واندلعت مشاجرة بين الرجلين، وكلاهما كانا يحملان السلالم، وجاري التحقيق في الواقعة إلا أنه لم يتم اعتقال أي من الرجلين.

وأصبح العلم الفلسطيني قضية مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة بشوارع بريطانيا، بسبب التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس. وكانت هناك عدة مسيرات في لندن، والمئات في جميع أنحاء العالم كشعور تضامني من أجل القضية الفلسطينية، بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي لغزة.

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