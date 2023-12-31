شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

أعلنت شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول المشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المشتريات.

2- مُستشار قانوني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجال القانوني.

3- أخصائي إدارة البائعين:

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة سلاسل الإمداد وعلاقات الموردين.

4- رئيس قسم التدقيق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– -خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا