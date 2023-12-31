شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

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أعلنت شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المشتريات.
2- مُستشار قانوني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجال القانوني.
3- أخصائي إدارة البائعين:
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة سلاسل الإمداد وعلاقات الموردين.
4- رئيس قسم التدقيق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– -خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.
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