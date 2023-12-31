Icon

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً Icon مدني بريدة ينقذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة Icon الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن Icon أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء Icon أمطار الفجر تكسو الرياض حلة من الجمال Icon إكسترا تعلن نيتها إجراء طرح عام لشركة المتحدة الدولية القابضة Icon اليوم.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني Icon التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب عن بعد Icon بدءاً من اليوم.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية

شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المشتريات.

قد يهمّك أيضاً
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي

لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي

2- مُستشار قانوني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجال القانوني.

3- أخصائي إدارة البائعين:
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة سلاسل الإمداد وعلاقات الموردين.

4- رئيس قسم التدقيق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– -خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد
الرياضة

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد...

الرياضة
ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق
تكنولوجيا

ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من...

تكنولوجيا
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام
الرياضة

فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام

الرياضة
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس
الرياضة

3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من...

الرياضة
المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة في مهرجان الرياض
السعودية اليوم

المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة...

السعودية اليوم
لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
العالم

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه