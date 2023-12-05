صورة تذكارية لولي العهد وإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية

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التُقطت صورة تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وفد المملكة في القمة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية.
وكان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.