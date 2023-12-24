ضبط مواطنَين لعرضهما حطباً محلياً للبيع بالمدينة المنورة

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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
🎥 | القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة تضبط مخالفَين لنظام البيئة. pic.twitter.com/g9B77hxmMB
— الأمن العام (@security_gov) December 24, 2023
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.