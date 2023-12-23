ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان

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صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية تمكنت من القبض على المواطنين:
1 / عبدالله خلف الشراري.
2 / ريان شايم الشراري.
3 / عامر صبيح الشراري.
لدخولهم المحمية دون ترخيص، وارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها الوضيحي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، مؤكدةً أن عقوبة صيد المها العربي غرامة (90,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المحميات المحظورة دون تصريح غرامة (5000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
📹| القبض على (3) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد
الموقع : محمية الملك سلمان الملكية#الأمن_البيئي pic.twitter.com/exp5alxjdK
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) December 23, 2023