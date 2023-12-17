طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل

كشف أستاذ المناعة والعدوى، استشاري المختبرات الإكلينيكية الدكتور همام عقيل عن وفاة 13 شخصًا في وقت سابق من مرضى السرطان بعدما أهملوا العلاج وسعوا خلف الوصفات الشعبية غير المؤكدة علميًا.

وقال عقيل خلال استضافته في بودكاست ثمانية إن هناك دراسة ستنشر نتائجها قريبًا توثق وجود 13 حالة من المصابين بمرض السرطان في عدة مناطق ذهبوا للمستشفيات وتم تشخيصهم بالسرطان لكنهم اتجهوا إلى العلاج ببول وحليب الإبل وكانت النتيجة وفاتهم جميعًا”.

ولفت أستاذ المناعة إلى أن هذه الحالات تم تشخيصها في المستشفيات لكن لم يتلقوا العلاج وذهبوا خلف ادعاءات طبية زعمت علاج السرطان بهذا الأسلوب وكانت النتيجة صادمة.

ولم يكشف الدكتور عقيل عن تاريخ ولا مكان وقوع هذه الحوادث لكنه حذر من اتباع أساليب غير علمية في علاج الأمراض.

كبسولات بول الإبل

وفي وقت سابق قال أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري إن ما يتم نشره من علاج السرطان بأبوال الإبل، وبيع كبسولات بول الإبل (مجفف!)، ووضع جدول للعلاج ببول الإبل، وإيهام المرضى وخداعهم؛ هي معلومات كاذبة ومتاجرة بالطب النبوي واستغلال لعاطفة الدين.

كما نفى أن تكون هناك إثباتات أو براهين علمية تؤكد فائدة كبسولات بول الإبل في علاج السرطان، لافتاً إلى أنه لم يثبت أن ذلك علاج ناجح بالبراهين والنشر العلمي، ولا يوجد مرضى تم شفاؤهم بالإثبات العلمي المتبع.

رفض هيئة الدواء

وكانت باحثة من جامعة سعودية اتهمت في عام 2014، هيئة الدواء بتعطيل فسح دواء توصلت إليه بعد تجارب 30 عامًا في المعامل والمختبرات داخل المملكة وخارجها، ويقضي على السرطان في جسم الإنسان، من خلال بول الإبل وزعمت أنها وصلت إلى نتائج وحقائق مذهلة تقضي على السرطان بصفة كلية، ثم أجرت تجاربها على أشخاص مصابين ووجدت نتائج مذهلة.

وقالت الطبية في حينه إنها قدمت الدواء إلى هيئة الدواء قبل أكثر من أربع سنوات أي في عام 2010.