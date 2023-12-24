كشف المدرب عبدالرحمن الشهري عن طريقة سهلة لطباعة الشواهد في التقويم الذاتي تختصر الوقت والجهد وتوفر تكاليف الطباعة.

وقال الشهري : حتى لا نهدر المال والجهد والورق يكفي فتح ملف للمؤشر على Google Drive يحمل فيها كل الشواهد والسجلات، وفقط يطبع ورقة واحدة باسم المؤشر فيها باركود لصفحة Drive، ومن خلالها يطلع المشرف على كل جوانب العمل.

وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبًا من بعض المستفيدين لكن البعض الآخر أكد أن بعض المشرفين والمشرفات لا يعتدون بهذه الطريقة بل يطالبون بطبع الشواهد ورقيًا للاطلاع عليها.

التقويم الذاتي مستمر

يذكر أن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد وجه في وقت سابق، كافة إدارات التعليم لتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري عبر منصة تميز حسب الخطط الموضوعة وتيسير عمل فرق التقويم الخارجي.

أهداف التقويم

ويهدف هذا البرنامج إلى قياس مستوى أداء المدارس، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة تم تقييمها سابقًا من خلال التقويم الذاتي، حيث ويتم قياس مستوى الأداء في هذه المدارس باستخدام المنصة الرقمية “تميز” التي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وتتضمن عملية التقويم المدرسي مشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أيضًا سيتم دعمهم بواسطة أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم ومن إدارات ومكاتب التعليم المحلية.

ويشارك أيضًا أكثر من 200 مسؤول من هيئة تقويم التعليم والتدريب في تخطيط وإشراف على هذه العملي