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كأول ناقل وطني يربط السعودية بعاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بإطلاق أول رحلة مباشرة له بين جدة وبروكسل اليوم السبت، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، كأحدث وجهاته الدولية المتنامية في أوروبا، ليصبح طيران ناس أول ناقل وطني يربط المملكة العربية السعودية بعاصمة مملكة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الوجهة الجديدة ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، التي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

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وأقيم حفل إطلاق الوجهة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة، باسكال غريكوار، وممثلي كل من شركة طيران ناس، وبرنامج الربط الجوي، وشركة مطارات جدة.

وجرى استقبال الرحلة الافتتاحية بمراسم ترحيب عند وصولها مطار بروكسل، حضره نائب السفير السعودي في بروكسل محمد مؤنس. كما نظّم طيران ناس حفلاً في بروكسل حضره ممثلو طيران ناس، وكبار وكلاء السفر للاحتفال بالوجهة الجديدة الذي سيسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا.

تُشغّل “طيران ناس” منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّلت خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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