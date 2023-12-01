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ليصل عدد الوجهات التي يشغلها من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى 10

طيران ناس يدشن مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
طيران ناس يدشن مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بإطلاق أحدث مراكز عملياته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم الجمعة، بتدشين ست وجهات وخطوط سير جديدة من المدينة المنورة، تشمل أربع وجهات دولية إلى دبي وعمان وإسطنبول وأنقرة ووجهتين داخليتين إلى أبها وتبوك سيتم تشغيلها إلى جانب الوجهات الأربع الحالية من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة ليخدم مركز العمليات الجديد في مطار المدينة 10 وجهات لطيران ناس كمرحلة أولى.

مركز طيران ناس بالمدينة

وبتدشين مركز عمليات المدينة المنورة، بات طيران ناس الناقل الجوي الوطني الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في المملكة، وذلك بالانسجام مع خططه للنمو والتوسع، وأهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة وكذلك الوصول إلى 330 مليون مسافر وجذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

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وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا أن تدشين مركز العمليات الجديد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على المدينة المنورة، وخاصة من الحجاج والمعتمرين من الخارج، وتفضيلات المسافرين داخل المملكة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الوجهات وخطوط السير الدولية والداخلية التي سوف يعلن عنها في المرحلة المقبلة.

تشغيل 10 وجهات

وقال: “تشغيل 10 وجهات من مركز العمليات الجديد بالمرحلة الأولى يعكس تضاعف القدرة التشغيلية لطيران ناس نتيجة لزيادة حجم أسطوله، خلال أقل من عامين بأكثر من 100٪، وهو ما ينسجم مع خطة النمو والتوسع التي تم إطلاقها أوائل العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، والتي من أبرز ملامحها توقيع اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo في يونيو الماضي ضمن طلبية شراء 120 طائرة ايرباص والموافقة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة”.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

طيران ناس

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