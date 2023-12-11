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طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن شراكة جديدة مع تمارا، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للتسوق والمدفوعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، لتقديم خدمة سداد تذاكر الطيران على دفعات تصل إلى أربع دفعات شهرية للمسافرين على رحلات طيران ناس الداخلية والدولية.

وقع الاتفاقية علي جاسم، نائب رئيس طيران ناس للمبيعات الرقمية والولاء والمنتجات، وتركي طارق بن زرعة، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة تمارا والتي تهدف إلى توفير حلول السداد على دفعات شهرية.

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وأكد طيران ناس المصنف رابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم أن الاتفاقية تعكس التزامه بالريادة في التحول الرقمي في الطيران في المملكة وتقديم خدمات وحلول مبتكرة، مشيراً إلى حرصه على توفير خيارات دفع متنوعة لتلبية تفضيلات العملاء في مختلف المناطق، وتحسين تجربة العملاء.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال موقع طيران ناس الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس.

طيران ناس

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