عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله العمري، ليستمر في صفوفه لفترة أطول.

عبدالإله العمري نصراوي

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للاعب وظهر خلاله، وهو يحمل قميص مكتوب عليه 2028، في إشارة إلى مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “بيته واختياره.. عبدالإله العمري نصراوي”.

وكان ينتهي عقد عبدالإله العمري صاحب الـ26 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد أو الأهلي في صفقة انتقال حر.

النصر يستعد لمواجهة الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرياض، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.