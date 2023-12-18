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حصد قرابة 40 مليون صوت بنسبة 89.6%

عبدالفتاح السيسي يفوز برئاسة مصر لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
عبدالفتاح السيسي يفوز برئاسة مصر لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مصر، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أغلبية الأصوات بنسبة 39 مليونًا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

فوز عبدالفتاح السيسي

وسيتولى السيسي رئاسة مصر لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات تبدأ في اليوم التالي لنهاية ولايته الحالية، وكان الدستور المصري ينص سابقًا على أن مدة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد مرتين لكن بموجب تعديل دستوري تم مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

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وكان السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2018 بالمركز الأول بعدما حصل على 21 مليون صوت بنسبة تجاوزت 97% من إجمالي الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وتولى السيسي حكم مصر للمرة الأولى عام 2014، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية وحصوله على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات، بنسبة 96.91 في المائة.

وبحسب الدستور يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

نتائج الانتخابات الرئاسية

وجاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بعد حصوله على 1.986.352 صوت بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات، فيما جاء المرشح فريد زهران في المركز الثالث بعدما حصل على 1.776.952 صوت بنسبة 4% من الأصوات، وفي المركز الرابع والأخير جاء المرشح عبدالسند يمامة الذي حصل على 822.606 صوت بنسبة 1.9% من الأصوات الصحيحة.

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