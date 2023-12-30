عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الوحدة، في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الليوث لفوز هام بهدف دون رد.

تعادل الشباب ضد الوحدة

وبدأت مباراة الشباب ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الليوث في الرياض بشكل سريع، ونجح فرسان مكة في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق أوديون إيغالو، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وسجل حبيب ديالو هدفًا عند الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغاه لوجود تسلل، وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، دون جدوى.

عبدالله رديف يسجل هدف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وسط ضغط كبير من لاعبي الليوث، وتصدى القائم لفرصة مؤكدة عند الدقيقة 72، ونجح عبدالله رديف في هز الشباك عند الدقيقة 85.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مواجهة الشباب ضد الوحدة، باستعادة الليوث لنغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الماضية.

ورفع الليوث رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 25 نقطة، ليحتل المركز التاسع.