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خلال مواجهة الوحدة بالجولة الـ19

عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الوحدة، في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الليوث لفوز هام بهدف دون رد.

تعادل الشباب ضد الوحدة

وبدأت مباراة الشباب ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الليوث في الرياض بشكل سريع، ونجح فرسان مكة في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق أوديون إيغالو، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وسجل حبيب ديالو هدفًا عند الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغاه لوجود تسلل، وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، دون جدوى.

الشباب والوحدة
جانب من المباراة – المصدر @SPL

عبدالله رديف يسجل هدف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وسط ضغط كبير من لاعبي الليوث، وتصدى القائم لفرصة مؤكدة عند الدقيقة 72، ونجح عبدالله رديف في هز الشباك عند الدقيقة 85.

الشباب والوحدة
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مواجهة الشباب ضد الوحدة، باستعادة الليوث لنغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الماضية.

ورفع الليوث رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 25 نقطة، ليحتل المركز التاسع.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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