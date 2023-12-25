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سيتم تشكيل فريق آخر لتوثيق البطولات

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
المواطن - محمد سمعه

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ذكرت تقارير إعلامية أن ممثلي نادي النصر لم يتواجدوا في الاجتماع الأخير لتوثيق بطولات الأندية السعودية مما تسبب في إثارة الجدل.

وكشفت تقارير إخبارية اليوم عن تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية.

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وذكرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها في منصة “إكس” أن الجمعية العمومية لتوثيق البطولات ضمت أعضاء الموسم الماضي والموسم الحالي بسبب التداخل الموسمي أثناء المشروع، كما أن فريق عمل توثيق البطولات صوّت على إلغاء فريق العمل.

• 26 عضوًا من أصل 38 صوتوا على إلغاء فريق العمل وتشكيله من جديد.

رد جماهير النصر

بعض من جماهير أصفر الرياض، برر السبب بأن النادي لديه اهتمامات أكبر من توثيق البطولات، بينما سخر جمهور الهلال من الأمر، حيث علق بعضهم بأن النصر يخشى من قلة بطولاته وعدم وجود شيء ليتم توثيقه.

وفي مايو الماضي، كشف المؤرخ الرياضي خالد المصيبيح عن مفاجأة مدوية بشأن اختيار أسماء أعضاء لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية.

وتشكلت اللجنة من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.

وتحدث المصيبيح لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “اختيار أعضاء اللجنة كان وفقًا للحروف الأبجدية للأسماء، التصويت لم تكن عليه قناعة كاملة”.

وواصل: “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.

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