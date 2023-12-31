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وسط منافسة من أندية تركية

عروض سعودية أمام محمد النني

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
عروض سعودية أمام محمد النني
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم آرسنال، المصري الدولي محمد النني باهتمام العديد من الأندية السعودية والتركية، التي تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام سعودي بمحمد النني

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي طرابزون سبور التركي، يسعى بقوة لحسم صفقة محمد النني، ولكنه ليس الفريق الوحيد الحريص على التعاقد معه.

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محمد النني
النني – المصدر arsenal

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من الأندية السعودية، بجانب ناديي بشكتاش وغلطة سراي، يسعون للتعاقد مع محمد النني.

وشارك النني في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في جميع البطولات هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وقد يُفكر في الرحيل بالميركاتو الشتوي، من أجل المشاركة بشكل أساسي.

محمد النني
النني – المصدر @ElNennY

النني يستعد لكأس الأمم الإفريقية

ويستعد النني للمشاركة مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل، حيث ضمه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للقائمة النهائية.

محمد النني
النني

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