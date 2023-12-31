عروض سعودية أمام محمد النني

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يحظى نجم آرسنال، المصري الدولي محمد النني باهتمام العديد من الأندية السعودية والتركية، التي تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي طرابزون سبور التركي، يسعى بقوة لحسم صفقة محمد النني، ولكنه ليس الفريق الوحيد الحريص على التعاقد معه.
ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من الأندية السعودية، بجانب ناديي بشكتاش وغلطة سراي، يسعون للتعاقد مع محمد النني.
وشارك النني في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في جميع البطولات هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وقد يُفكر في الرحيل بالميركاتو الشتوي، من أجل المشاركة بشكل أساسي.
ويستعد النني للمشاركة مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل، حيث ضمه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للقائمة النهائية.