عضة سمكة قرش تنهي حياة سائحة في البهاما

تحولت رحلة مجداف إلى رحلة مأساوية، هذا ما كشفت عنه شرطة جزر البهاما في بيان، قائلة: إن سائحة أمريكية من بوسطن توفيت بعد أن هاجمتها سمكة قرش أمس في جزر البهاما، أثناء قيامها بالتجديف قبالة منتجع فندقي.

عضة سمكة قرش

وجاء في البيان حسب ما أوردته صحيفة “لوباريزيان”: “كانت الضحية، برفقة رجل، تمارس رياضة التجديف قبالة شاطئ منتجع يقع غرب نيو بروفيدنس عندما عضتها سمكة قرش“.

وقام منقذ بحري من مركز الفندق بإحضار المرأة والرجل بالقارب إلى الشاطئ قبل إجراء الإسعافات الأولية، بحسب المصدر نفسه. وقالت شبكة “إيه بي سي نيوز”: إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في جميع أنحاء الجانب الأيمن من جسدها، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث. وقالت الشرطة: إنه تم فتح تحقيق.

نوع سمكة القرش

وفي الوقت الحالي، لا يعرف نوع سمكة القرش التي هاجمت المرأة. ويعيش ما بين 30 إلى 40 نوعًا من أسماك القرش في جميع أنحاء جزر البهاما. ولدى قرش الشعاب الكاريبية، والقرش الثور، والقرش النمر، والقرش ذو الطرف الأسود أعلى معدل لدغات، وفقًا لجافين نايلور، مدير البرنامج الدولي لملف هجوم القرش في فلوريدا.

ويشير الأخير إلى أن جزر البهاما لديها عدد كبير من السياح، وبالتالي هناك الكثير من الناس في الماء والعديد من الزوار الذين يرغبون في مشاهدة أسماك القرش من قارب صيد أو الغوص معها.

33 هجوم سمكة قرش

وفي جزر البهاما، تم تسجيل 33 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش منذ عام 1580، وفقًا للملف الدولي لهجمات أسماك القرش، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، تم تسجيل 89 عضة لأسماك القرش في جميع أنحاء العالم، وفقًا لنفس قاعدة البيانات. ويضيف جافين تايلور أن هجمات القرش المميتة لا تزال نادرة، حيث يتم الإبلاغ عما بين خمس إلى ست هجمات فقط في جميع أنحاء العالم كل عام، ومعظمها يحدث في أستراليا.