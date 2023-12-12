Icon

سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول Icon عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية Icon لقطات مذهلة لحوت ضل طريقه نحو الشاطئ Icon إدارة الأحساء تنتصر على الشمالية في أولى جولات فرسان التعليم Icon النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في 2023 Icon توقعات بتطوير القطاع الخاص لمنتجات عقارية أقل تكلفة Icon تحذير من أعشاب قد تؤدي إلى عواقب خطيرة Icon النصر يعبر لنصف نهائي كأس الملك بخماسية في الشباب Icon ناسا تلتقط لقطات مذهلة لانفجار نجم يشبه الشجرة Icon 9 ملايين زائر يعيشون الترفيه في مناطق موسم الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تغير الأنظمة واللوائح وتطوير وجهات سياحية جديدة

عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلط المختص في مجال السياحة ثامر الحربي، الضوء على العوامل التي جعلت المملكة تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية.

وقال الحربي خلال مداخلة لقناة الإخبارية: إن تغير الأنظمة واللوائح وتطوير وجهات سياحية جديدة أدى إلى جذب السائحين، فضلًا عن الاستثمارات في المشاريع الجديدة والانفاق السياحي.

قد يهمّك أيضاً
4 مباريات غدًا في دوري روشن

4 مباريات غدًا في دوري روشن

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

جودة التخطيط والعروض

ولفت إلى أن جودة التخطيط والعروض التي يشتملها موسم الرياض والدرعية أدى إلى تصدر المملكة 20 وجهة سياحية، اتساقًا مع نجاح تجاوز العقبات إلى مرحلة تحقيق المنجزات.

وتصدرت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًّا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م.

وسجلت المملكة كذلك المركز الثاني كأسرع وجهة سياحية نموًّا في العالم، ووصلت نسبة تعافي قطاع السياحة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا إلى 150%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه