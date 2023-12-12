عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية

سلط المختص في مجال السياحة ثامر الحربي، الضوء على العوامل التي جعلت المملكة تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية.

وقال الحربي خلال مداخلة لقناة الإخبارية: إن تغير الأنظمة واللوائح وتطوير وجهات سياحية جديدة أدى إلى جذب السائحين، فضلًا عن الاستثمارات في المشاريع الجديدة والانفاق السياحي.

جودة التخطيط والعروض

ولفت إلى أن جودة التخطيط والعروض التي يشتملها موسم الرياض والدرعية أدى إلى تصدر المملكة 20 وجهة سياحية، اتساقًا مع نجاح تجاوز العقبات إلى مرحلة تحقيق المنجزات.

وتصدرت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًّا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م.

وسجلت المملكة كذلك المركز الثاني كأسرع وجهة سياحية نموًّا في العالم، ووصلت نسبة تعافي قطاع السياحة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا إلى 150%.