عيد الثقيل: 4 أخطاء كارثية لإدارة الاتحاد كانت السبب في الإقصاء من مونديال الأندية

قال الناقد الرياضي عيد الثقيل: إن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ارتكبت 4 أخطاء كارثية كانت سببًا في إقصاء الفريق من ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام الأهلي المصري.

وقال الثقيل في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “الخطأ الأول عدم استغلال التعاقد مع الفرنسي بنزيما وضم صفقات قوية حوله لبناء الفريق والبقاء على نفس اللاعبين كان كارثة، خاصة أن الفريق عاش نشوة الفوز بدوري روشن موسم 2022/ 2023 وحافظ على نفس المجموعة دون التجديد”.

وأضاف الثقيل: “مع احترامي وتقديري لأحمد حجازي لاعب كبير وقدم الكثير للاتحاد ولكن كيف يُمكن الدفع به في مباراة مهمة ومصيرية مثل الأهلي المصري وهو مصاب بالرباط الصليبي وكان عائدًا منها، لو ميسي أو كريستيانو رونالدو لا يُمكن المغامرة بهما في لقاء مثل هذا”.

وتابع: “الخطأ الثالث هو الاستيقاظ متأخرًا، عندما أدركت إدارة العميد أن نتائج الفريق متردية ومتراجعة ولكن هذا الاستيقاظ لم يساعد الفريق في المضي قدمًا في كأس العالم للأندية، أيضًا الخطأ الرابع هو تفكير اللاعبين في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وعدم احترامهم للأهلي المصري، هذه كارثة، والأمر ذاته حدث من نجولو كانتي ومن لاعبين سابقين في العميد، كيف تتحدث عن مباراة لم تحدث بعد ولديك منافس قوي أسمه الأهلي المصري ؟!”.