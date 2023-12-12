مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟ نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية – غازكو – عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بقيمة تبلغ 75 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75,000,000 سهم حيث ستكون حصة السهم من التوزيع 1 ريال بنسبة 10 % من قيمة السهم الاسمية.
وقالت شركة غازكو: ستكـون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 02/07/1445 الموافق 2024/01/14م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. أما تاريخ التوزيع فتم تحديده بيوم 16/07/1445 الموافق 2024/01/28م.
وذكرت الشركة أن مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.
كما لفتت المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.