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غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية – غازكو – عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بقيمة تبلغ 75 مليون ريال.

أرباح شركة غازكو

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75,000,000 سهم حيث ستكون حصة السهم من التوزيع 1 ريال بنسبة 10 % من قيمة السهم الاسمية.

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تاريخ الأحقية

وقالت شركة غازكو: ستكـون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 02/07/1445 الموافق 2024/01/14م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. أما تاريخ التوزيع فتم تحديده بيوم 16/07/1445 الموافق 2024/01/28م.

تحديث البيانات

وذكرت الشركة أن مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

كما لفتت المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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