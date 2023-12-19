غوارديولا يحلم باللقب الرابع في كأس العالم للأندية

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يسعى المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، وقيادته للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023.
واعتاد غوارديولا على التألق في مونديال الأندية، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لحصد اللقب في عامي 2009 و2011.
وواصل غوارديولا تألقه في كأس العالم للأندية بعد رحيله عن برشلونة، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني للتتويج بالمونديال في نسخة 2013.
ويتشارك المدرب الإسباني في الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب كأس العالم للأندية، مع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.