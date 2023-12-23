هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية رياض محرز يُعادل رقم بنزيما متقاعدون يجتمعون بعد انقطاع 18 عاماً في الخرج: فرحة لا توصف شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية إغلاق طريق عقبة الهدا الأحد المقبل لمدة 6 ساعات
يُقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فراس البريكان مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين السعوديين في عام 2023.
وشارك فراس البريكان بشكل أساسي في مباراة الحزم ضد الأهلي بالأمس، وسجل هدفًا، ليرفع رصيده مع الراقي إلى 7 أهداف، و4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، منذ الانضمام إلى صفوفه في سبتمبر الماضي.
وأصبح فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في دوري روشن السعودي في عام 2023، حيث شارك في 36 مباراة، ونجح في هز الشباك 24 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.
وبدأ فراس البريكان منافسات العام الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وخطف الأنظار معه، قبل أن ينضم للأهلي في سبتمبر الماضي، ليواصل التألق بقميصه في دوري روشن السعودي.
ولعب الحزم ضد الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما بقى رصيد الحزم عند 12 نقطة، في المركز الأخير.