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ضمن منافسات دوري روشن

فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فراس البريكان مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين السعوديين في عام 2023.

فراس البريكان يتألق في 2023

وشارك فراس البريكان بشكل أساسي في مباراة الحزم ضد الأهلي بالأمس، وسجل هدفًا، ليرفع رصيده مع الراقي إلى 7 أهداف، و4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، منذ الانضمام إلى صفوفه في سبتمبر الماضي.

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فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

وأصبح فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في دوري روشن السعودي في عام 2023، حيث شارك في 36 مباراة، ونجح في هز الشباك 24 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

وبدأ فراس البريكان منافسات العام الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وخطف الأنظار معه، قبل أن ينضم للأهلي في سبتمبر الماضي، ليواصل التألق بقميصه في دوري روشن السعودي.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

فوز الأهلي ضد الحزم برباعية

ولعب الحزم ضد الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما بقى رصيد الحزم عند 12 نقطة، في المركز الأخير.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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