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كان حاضرًا لعدد من الأحداث التاريخية

فلاح الهرجاف ذو الـ106 أعوام عاصر الملوك وتطوع في الحروب فما قصته؟

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
فلاح الهرجاف ذو الـ106 أعوام عاصر الملوك وتطوع في الحروب فما قصته؟
المواطن - فريق التحرير

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استعرض تقرير نشرته قناة الإخبارية قصة المعمر فلاح الهرجاف ابن منطقة الجوف ذو الـ106 أعوام، الذي عاصر الملوك وتطوع في الحروب، وكان حاضرًا لعدد من الأحداث التاريخية في المنطقة.

معمر الجوف

وبحسب التقرير: حاز العم فلاح الشراري في مركز العيساوية في القريات على لقب أكبر معمر في منطقة الجوف حيث وصل عمره 106 أعوام بحسب الهوية الوطنية، وعاصر العم فلاح مراحل عديدة في تاريخ المملكة ويحمل معه من الذكريات في عقله الذي لم ينل منه الكبر في السن ولا يكل عن رواية تفاصيلها لأبنائه وأحفاده الذين تصل أعدادهم إلى 120 ابنًا وحفيدًا.

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وقال فلاح الهرجاف: حضرت يمكن 3 عقود وحنا مع الصحراء والصحراء هذي نسميها تخريبة للأردن، ونحمل من حاجات وبيع ومشترى ونتجه بها جهة الجوف وسكاكا.

وتابع: عاصرت من الملك سعود إلى ولي العهد، والتحقت بالجيش السعودي في الطائف على وقت منصور بن عبدالعزيز وبعدين تدربنا وبعدين حطوني في المدفعية.

حرب وأوبئة

ولفت التقرير إلى أن العم فلاح شارك في حرب النكبة الفلسطينية ونجا من وباء الجدري ومن الأوبئة التي ضربت المنطقة آنذاك، متابعًا: “حرب النكبة حنا خربنا جهة الأردن كعادتنا كل سنة وعندما سمعنا الحرب في فلسطين سمحوا لنا بدخول فلسطين عندما مشت السيارات ودخلت سوق عمان العرب يصفقون من اليمين واليسار”.

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