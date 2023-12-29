الهلال يوسع الفارق مع ملاحقه النصر بثنائية في الفيحاء فلاح الهرجاف ذو الـ106 أعوام عاصر الملوك وتطوع في الحروب فما قصته؟ الرائد يقلب الطاولة على أبها ويصعد 5 مراكز في ترتيب دوري روشن إهدار للمال ويُعاقب مزاجية المحترف .. أبرز التعليقات بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 لاعبين موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات المودة تستهدف خدمة 75 ألف أسرة خلال 2024 محاورة شعرية بلون الزجل بين تركي الميزاني وشاعر لبناني حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون
استعرض تقرير نشرته قناة الإخبارية قصة المعمر فلاح الهرجاف ابن منطقة الجوف ذو الـ106 أعوام، الذي عاصر الملوك وتطوع في الحروب، وكان حاضرًا لعدد من الأحداث التاريخية في المنطقة.
وبحسب التقرير: حاز العم فلاح الشراري في مركز العيساوية في القريات على لقب أكبر معمر في منطقة الجوف حيث وصل عمره 106 أعوام بحسب الهوية الوطنية، وعاصر العم فلاح مراحل عديدة في تاريخ المملكة ويحمل معه من الذكريات في عقله الذي لم ينل منه الكبر في السن ولا يكل عن رواية تفاصيلها لأبنائه وأحفاده الذين تصل أعدادهم إلى 120 ابنًا وحفيدًا.
وقال فلاح الهرجاف: حضرت يمكن 3 عقود وحنا مع الصحراء والصحراء هذي نسميها تخريبة للأردن، ونحمل من حاجات وبيع ومشترى ونتجه بها جهة الجوف وسكاكا.
وتابع: عاصرت من الملك سعود إلى ولي العهد، والتحقت بالجيش السعودي في الطائف على وقت منصور بن عبدالعزيز وبعدين تدربنا وبعدين حطوني في المدفعية.
ولفت التقرير إلى أن العم فلاح شارك في حرب النكبة الفلسطينية ونجا من وباء الجدري ومن الأوبئة التي ضربت المنطقة آنذاك، متابعًا: “حرب النكبة حنا خربنا جهة الأردن كعادتنا كل سنة وعندما سمعنا الحرب في فلسطين سمحوا لنا بدخول فلسطين عندما مشت السيارات ودخلت سوق عمان العرب يصفقون من اليمين واليسار”.