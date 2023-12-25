فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

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انتهت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد، ليصعد إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري ومواجهة فريق مودرن فيوتشر.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني وبعد معاناة كبيرة تمكن الأهلي من إحراز هدف الصعود للنهائي بعدما سجل اللاعب جاستيس آرثر لاعب سيراميكا هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة الأهلي في الدقيقة الـ93.
وسيواجه الأهلي، فريق مودرن فيوتشر في النهائي يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا مع نادي بيراميدز في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم الخميس المقبل أيضًا.