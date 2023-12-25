Icon

القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023 Icon التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري Icon جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023 Icon تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية Icon قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد Icon ريال مدريد يُهدد الهلال في صفقته المفضلة .. التفاصيل كاملة Icon 5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة Icon خطة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي Icon أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في 2030 Icon الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف في المستقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
صعد به لنهائي كأس السوبر المصري

فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد، ليصعد إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري ومواجهة فريق مودرن فيوتشر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين

مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين

برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة

برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وفي الشوط الثاني وبعد معاناة كبيرة تمكن الأهلي من إحراز هدف الصعود للنهائي بعدما سجل اللاعب جاستيس آرثر لاعب سيراميكا هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة الأهلي في الدقيقة الـ93.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وسيواجه الأهلي، فريق مودرن فيوتشر في النهائي يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا مع نادي بيراميدز في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم الخميس المقبل أيضًا.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه